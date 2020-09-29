Чимось рідким, пінистим, схожим на миючий засіб, вкрита дорога від вулиці Чехова до Крушельницької у Тернополі.

Невідома речовина на дорозі має яскраво виражений зелений колір та викликає безліч запитань у містян, пишуть Тернополяни.

Люди у соцмережі «Фейсбук» діляться фотографіями побачено і не розуміють що це.

«Вулиця Крушельницької в шампуні. Комусь відомо що трапилося?», — пише у спільноті «Тернопільські новини №1» Роман Гупало.

Зелену піну на центральних вулицях міста помітили тернополяни сьогодні по обіді. Що це, як воно там появилося та чи випадково — обіцяють з’ясувати у міськраді.

Принаймні про це заявила речниця ТМР Мар’яна Зварич. За її словами, одна із версій — це шампунь. На місце мають приїхати підрядники та прибрати усе за допомогою спеціальних щіток.

Тим часом у коментарях тернополяни вправляються у категорії «найдотепніший». Хтось жартує, що це «передвиборча агітація», а хтось — що це універсальний миючий засіб, який відмінно підійде для прибирання вдома. Тим не менше, люди переживають, аби усе це не потрапило у каналізацію, а звідти — у крани, або в озеро, адже тоді буде не до сміху.