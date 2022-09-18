«Медичні та соціальні послуги для людей похилого віку, – такий проект запровадили у Тернопільському благодійному фонді “Карітас”. Волонтери допомагають літнім людям, які постраждали через віну.

Реалізовують проект у благодійному фонді “Карітас”. Волонтери опікуються 15-ма людьми, які приїхали до Тернополя з регіонів, де тривають бойові дії, – зазначив директор благодійного фонду “Карітас” о. Роман Загородний. Зокрема, їм надають медичні та соціальні послуги.

“Маємо проект «Медичні та соціальні послуги для людей похилого віку, які постраждали від війни». Ми опікуємося внутрішньо-переміщеними особами похилого віку. Зокрема, допомогу отримують 15 підопічних, це домашня опіка, догляд вдома. А ще є така послуга, як випозичання реабілітаційного обладнання. Нею користуються чимало бенефіціарів. Зокрема, люди беруть у користування милиці, інвалідні візки та інше. Ця допомога є дуже потрібною для людей, які залишилися без своїх домівок через війну. Вони особливо вразливі, тому опіка соціальних працівників «Карітасу» для них є справжнім порятунком”.

Допомагають в реалізації проекту благодійники організацій “United Ukrainian American Relief Committee” та “Файне.UА”.



