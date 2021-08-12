У Тернополі до початку навчального року має вакцинуватися 80% вчителів

80% вчителів має вакцинуватися до початку навчального року у Тернополі.

Таке рішення прийняв міський оперативний штаб боротьби з коронавірусом. У протилежному працівників шкіл допускатимуть до роботи лише за наявності щотижневого негативного ПЛР-тесту.

Вимога щодо вакцинації діятиме з 15 вересня. Стосується це рішення й інших організованих колективів підприємств та організацій.

“У такій епідемічній ситуації важливо максимально розширити темпи щеплення. До початку навчального року має бути щеплено 80% вчителів, оскільки штам найбільш небезпечний для молодих людей. Мають бути захищені і вчителі, і діти. Штам Дельта особливий тим, що менш притаманна відсутність смаку і запаху, менше дає кашель. Серед ознак залишаються нежить, температура, ризик виникнення тромбозів. Ми можемо захистити себе тільки щепленнями. Навіть якщо це не гарантує 100% захисту від захворювання”, – каже епідеміолог, в. о. директора лабораторного центру Юрій Дементєв.

Додамо, в області зареєстрували 52 випадки штаму Дельта, серед них — 19 тернополян. Епідеміологи прогнозують спалах цього штаму восени.