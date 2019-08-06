Велика пішохідна зона, якісне освітлення, велодоріжка та місце для паркування автівок – саме так змінять вулицю Чорновола, де ремонт у повному розпалі.

Про те, що вже встигли зробити та що планують розкаже – у сюжеті Т1 Новини.

Від початку літа тернополяни та гості міста ходять вузькими тротуарами, адже почали ремонт другої частини вулиці Чорновола. Це не лише змінить звичний вигляд ділянки, а й зробить Тернопіль ще сучаснішим. У міській раді кажуть, не буде більше великої кількості дротів над головою, усі комунікації тепер знаходяться під землею. До того ж їх повністю замінили на сучасні.

“Все поміняно на нове: каналізація, вода і так далі. На даний час ми створюємо так звану червону туристичну лінію міста. Починається від залізничного вокзалу, йде по Чорновола, переходить на Сагайдачного і в парк Шевченка. Тобто це все будуть червонолисті дерева, по яких може будь-який турист пройтися і побачити головні місця нашого міста. Це буде такий дороговказ”, – каже начальник управління дитлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський.