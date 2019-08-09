«Спортивні канікули» – такий проект організовує у Тернополі упродовж літа міський центр фізичного здоров’я населення. Відтак у вільний від школи час діти можуть займатися спором.

У рамках проекту «Спортивні канікули» в різних мікрорайонах Тернополя відбулося ряд активностей: оздоровчі забіги, спортивні естафети, танцювальна аеробіка.

Як розповіла директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович, «Спортивні канікули» покликані популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей шкільного віку.

«Ми організували цикл вуличних фізкультурно-масових заходів «Спортивні канікули з метою популяризації здорового способу життя та занять спортом на свіжому повітрі. Впродовж липня у різних мікрорайонах нашого міста проводились розважальні заходи «Спортивні канікули». А також всіх прихильників здорового способу життя об’єднало спортивне свято, у програмі якого: танцювальна розминка для дітей та дорослих; оздоровчі забіги по вікових категоріях; спортивні естфети для дітей віком 8-14 років».

Додамо, ряд спортивних заходів заплановано й на серпень. Відтак хлопців і дівчат запрошують приєднуватися.

Софія Романська