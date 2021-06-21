Табір з денним перебуванням організували у Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі. Там безкоштовно відпочивають діти з особливими освітніми потребами.

У тернопільських школах триває табірний період. Відпочити там можуть також і дітки з інвалідністю.

«У Тернополі є безкоштовні табори. На базі спеціальної школи діє табір для діток з особливими освітніми потребами. Там табір організовується за зверненнями батьків. Це табірний відпочинок з денним перебуванням. Для дітей передбачена розважальна програма, харчування. Загалом там перебуває 25 діток», – зазначила головна спеціалістка відділу позашкільної освіти управління освіти і науки ТМР Ольга Заблоцька.

Пришкільні табори діють у більшості загальноосвітніх навчальних закладів міста. В окремих школах організували тематичні та мистецькі зміни. Найбільше дітей зібралося у Центрі творчості дітей та юнацтва. Цей табір охопив майже 600 дітей.