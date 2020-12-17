У Тернополі для молоді зі інвалідністю влаштували кулінарний майстер-клас

Кулінарний майстер-клас організували у Тернополі для молоді з інвалідністю. Взяли участь у дійстві юнаки та дівчата з проекту «Inclusive Art».

Такі заходи допомагають дітям та молоді з інвалідністю долати власні страхи, додають впевненості, сприяють соціалізації, – каже співорганізаторка майстер-класу Ольга Гордієнко. Учасники переважно повертаються з приємними емоціями.

«Сьогодні з учасниками проекту «Inclusive Art» прикрашали, смакували, раділи. На майстер класі під чуйним керівництвом майстра Катерини ми вивчали можливості застосування ніжного, сирного крему, поєднували разом чудові, медові коржі, викладали вміло солодкі прикраси. Вдячні усім, хто допоміг такому чудовому святі відбутися, а також нашим чудовим хлопцям і дівчатам, що прийшли».

Додамо, у рамках проекту «Inclusive Art» регулярно відбуваються мистецькі заходи для людей з інвалідністю. До їхньої реалізації долучаються відомі тернополяни.