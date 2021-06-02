За нагоди Міжнародного Дня захисту дітей у Тернополі для малечі влаштували розважальну програму. У парку Тараса Шевченка діяло майже півсотні атракцій. Діти грали різноманітні ігри, брали участь у квестах, знайомилися з професіями.

Тернополянка Ірина Кушнір прийшла з доньками. Жінка каже, що малеча отримала чимало позитивних емоцій. “Дуже цікава програма. Найбільше дітям сподобалося проводити час з поліцейськими. Вони для дітей організували квести, а також діти в захваті від майстер-класу з малювання. Багато позитиву, а ще важливо, що тут могли знайти улюблені заняття і діти з інвалідністю”.

Представники Червоного хреста показували дітям, як правильно надавати першу медичну допомогу. Ряд цікавих квестів організували правоохоронці. Діти могли зробити відбитки пальців або ж попрацювати з міношукачем.

“В нас є 24 партнери, відтак діяло багато різноманітних атракцій — близько п’ятдесяти. Представники Національної гвардії показали діткам техніку, дозволяли їм посидіти в машинах. Патрульна поліція проводила різноманітні квести для діток. Діяв інклюзивний простір для дітей з інвалідністю. Всі заходи відбувалися на свіжому повітрі, погода нам посприяла. Це не лише свято дитинства, а насамперед захист прав дітей, тому ми маємо привертати увагу до проблем незахищених верств населення”, – зазначає керівниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Христина Білінська.

Цікаву програму для дітей підготували і студенти навчальних закладів Тернополя, представники громадських організацій та соціальних служб. Малеча могла випробувати різноманітні професії, а також побувати у спецавтомобілях.