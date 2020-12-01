Кулінарні майстер-класи організовують у Тернополі для дітей. Хлопчики та дівчатка вчаться випікати і декорувати імбирні пряники, а також капкейки.

Кулінарія може стати захопленням не лише дорослих, а й дітей, – переконана організаторка майстер-класів Марія Левенець. Жінка каже, що малеча переважно кулінарить охоче.

“Якщо не знаєте, чим потішити ваших дітлахів, приходьте на майстер-клас. Діти отримають нові враження, емоції. Ви обов’язково потрапите в ціль! Небанально! Смачно! Пізнавально! Місце проведення — вул Довженка 14 кулінарна студія! 5 грудня вчимося випікати і декорувати імбирні пряники, а 12 грудня готуватимемо капкейки. В кожній групі працюватиме по десять дітей”.

Організатори кулінарних майстер-класів переконані, що діти можуть навчитися готувати, не гірше дорослих.