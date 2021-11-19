Бібліовікенд організували для дітей у Тернополі. Малеча брала участь у розвиваючих іграх та сімейних читаннях.

Тернополянка Олеся Кушнерик прийшла на заняття із п’ятирічною донькою. Жінка переконана, що таким чином діти не лише розважаються, а й отримують нові знання і соціалізуються.

«Ми отримали дуже багато позитивних яскравих емоцій. Найбільше нам подобаються сімейні читання. Дитина з кожним разом закохується все більше у книжки. А тут є дуже багато якісної дитячої літератури. Також додає радості перегляд мультфільмів. А ще діти тут здружуються, спілкуються, соціалізуються. Вдячні організаторам за такий цікавий досвід», – каже жінка.

Бібліовікенд організовують у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Приєднатися до занять можуть всі охочі.