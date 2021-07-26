Кулінарний гурток для дітей започаткували у Тернополі. На заняттях діти вчаться поєднувати продукти, створювати кулінарні шедеври та дегустувати їх.

Координує роботу малечі професійна консультантка з краси та здоров’я, нутриціологиня Людмила Килба. Вона вчить дітей готувати не тільки смачну, а й здорову їжу. Заняття проходять в рамках проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», який реалізовують в благодійному фонді “Карітас”. “Дуже тішуся, що можу долучитися до цієї доброї справи. Заняття з кулінарії одне з улюблених. Діти навчаються відчувати та поєднувати продукти. На початку заняття знайомимо всіх учасників з важливими моментами харчування та приготування здорової їжі. Цього разу ми готували фруктовий смузі, смачні та корисні панкейки, овочевий салат та смачне мохіто. Потім усі дружно смакували те, що приготували”.

Відвідують кулінарний гурток підопічні проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». Волонтери організовують для них пізнавальні заняття за участю професійних інструкторів.



