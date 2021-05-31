У Тернополі для дітей провели турніри з міні-футболу. Змагання відбувалися на універсальних майданчиках міста, участь у них брали діти від 10 до 12 років.

До змагань вже долучилося 13 команд, у кожній з них — 8 гравців. Ігри проходили за визначеним графіком.

“Дуже гарні змагання, діти можуть проявити себе, зайнятися корисною справою. Оскільки зараз такий період, що це дуже цінно, вони хоч трохи відволікаються від онлайн-ігор та інших некорисних занять. Діти неймовірно тішилися, це їх стимулюватиме до подальшого розвитку в спорті, а зокрема — у футболі”, – каже тернополянка Ірина Кушнірук.

Ігри тривали протягом травня. По завершенню змагань у Тернополі організували фінальні змагання. Переможців відзначили нагородами.