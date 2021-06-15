“Канікули в “Карітасі” зібрали активних хлопчиків і дівчаток у Тернополі. Діти проводять час за іграми, квестами, майстер-класами та вікторинами. Розважальна програма діятиме до кінця тижня.

Дванадцятирічна Оленка приєдналася до християнського табору вперше. Дівчинка каже, що вже знайшла тут багато друзів. “Хотіла провести цей час цікаво та з користю. Тепер зрозуміла, що місце відпочинку обрала правильно. Заняття дуже подобаються, наставники наші надзвичайно цікаві. Маю вже багато нових друзів. За радістю відвідуватиму кожен день табору”.

Табір організували у рамках проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». З хлопчиками та дівчатками працюють професійні вихователі. “Вже вкотре організовується в нашому “Карітасі” табір для дітей та підлітків, і за цей період працівники здобули чималий досвід та знають як змотивувати, наснажити, підтримати та розвинути дитячі ресурси. Із 14 червня стартували чергові «Канікули в Карітасі» і протягом цього тижня на дітей чекають ігри, бесіди, квести, майстер-класи, вікторини, зустрічі з цікавими людьми, а також подарунки від наших спонсорів та волонтерів. Літо ще досі не спекотне, тому робимо усе можливе, щоб зігрітися емоціями та враженнями. Дитинство має бути незабутнє, тому з радістю робимо дітей щасливими”.

Додамо, табори запрацювали також і при тернопільських школах. Завдяки стабілізації епідемічної ситуації, у Тернополі вирішили відновити відпочинково-оздоровчу кампанію.