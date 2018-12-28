У Тернополі для дітей організовують “Зимові забави”

28/12/2018 0
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«Зимові забави» проводять у Тернополі.  Серію спортивних заходів для дітей у період Новорічно-Різдвяних організовує Тернопільський центр фізичного здоров’я населення.

«Зима – найвеселіша і найцікавіша пора для усіх дітей, а ще це – час дивовижних новорічно-різдвяних дійств та активного відпочинку. Саме тому фахівці нашого центру організовують спортивно-розважальні заходи для дітей», – повідомляє Тернопільський центр фізичного здоров’я населення.

У Тернополі розпочалися «Зимові забави» 19-го грудня – в День святого Миколая. На стадіоні поблизу ЗОШ №19 для дітей організували спортивні змагання та рухливі ігри.

Під час Новорічно-Різдвяного періоду також обіцяють різноманітні «Зимові забави», якщо дозволятимуть погодні умови. «Заплановані розваги на будь-який смак: танцювальна розминка; цікаві загадки на новорічну тематику; рухливі ігри для дітей віком 4-7 років; спортивні естафети для дітей віком 8-12 років;
перегони на санчатах та спускання з гірок, а також нагородження учасників», – зазначають організатори.

Софія Романська

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