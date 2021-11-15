Принципи самооборони взялися освоювати дівчата-підлітки у Тернополі. Заняття проводять у рамках проекту “Я — справжня”, що діє при благодійному фонді “Карітас”.

Уроки самозахисту викладає тренер Тарас Аркуша. Він вчить дівчат, як діяти під час нападу. “Нападник найчастіше намагається схопити дівчину за волосся. Це зловмисники можуть застосувати на вулиці. Під час заняття ми відпрацьовували прийоми, як вийти з цієї ситуації. На мою думку, кожна дівчина повинна володіти базовими прийомами самозахисту”.

У проекті “Я справжня” беруть участь близько тридцяти дівчат від 11 до 14 років, – зазначила співкоординаторка Аліна Муц. Це підопічні молодіжних проектів благодійного фонду “Карітас”.

“Чим більше дитина знає і вміє, тим впевненіша вона в собі. На практичному занятті із самооборони дівчата отримали знання та навички, котрі допоможуть їм подбати про власну безпеку та зберегти свою гідність і здоров’я в конфлікті. Нашим основними завданням було показати елементи самооборони, 💪навчити наших юних леді нескладним, але ефективним прийомам фізичної протидії, які дозволять відбити атаку нападника і забезпечити особисту безпеку. Але, дай Бог, щоби ці знання їм в житті не знадобилися”.