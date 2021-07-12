Оригінальний спосіб вивчення англійської мови практикують у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Там триває літній дитячий табір. Іноземну мову діти вивчають в ігровій формі.

Десятирічна Уляна бере участь у мовному таборі вперше. Дівчинка каже, що таким чином вивчати іноземну мову легше і цікавіше.

“Заняття проходять дуже швидко. Ми проводимо час за іграми, тим часом запам’ятовуємо нові слова та часи. Це зовсім не важко і цікаво”.

Літній дитячий табір в обласній бібліотеці для молоді триває тиждень. Діти в ігровій формі активно вивчають англійську мову. Організатори кажуть, що зацікавити малечу за наявності різних сучасних технологій непросто але можливо.

“Ми знаємо багато різноманітних занять, які чудово замінять ігри на смартфоні та планшеті. З нами сумувати буде ніколи. Приходьте на заняття до літнього мовного табору. Тут ви зможете не лише відпочити, а й полюбити англійську мову”.

Додамо, мовні табори діяли також при школах Тернополя. Їх могли відвідувати всі охочі. В літній період такі заняття організовують при бібліотеках. Їх проводять досвідчені педагоги.