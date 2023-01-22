Діти з Тернополя, маленькі учасники студії “Дивотворчики”, зваляли іграшкову копію легендарного пса-сапера.

Як працюють над створенням чотирилапого і в що вирішили одягнути Патрона розповіли журналістам каналу Т1.

Керівниця студії Ольга Щедріна зауважує, всі розміри реального пса Патрона, його породу – дізнавались в інтернеті, аби зробити іграшку максимально точною. Щоправда, трохи перестарались, адже, схоже, пес Патрон учасників студії “Дивотворчики” вийшов трошки більшим за реального пса-сапера. Робота над валяною іграшкою триває.

Оскільки реальний Патрон – собака сапер, який виконує важливі місії по всій країні, його валяну копію дітки вирішили і відповідно вдягнути. Як розповіла Марія Кулешова, у рукотворного Патрона буде бронежилет, а також шеврон.

Подробиці створення пса-сапера — у сюжеті телеканалу Т1.