У Тернополі рятувальники зібрали ртуть з розбитого термометра.

24 січня о 14:32 до оперативно-диспетчерської служби «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Тернопіль на вул. Тернопільська в квартирі розбито ртутний термометр. У помешканні без батьків перебуває двоє неповнолітніх дітей, 2010 та 2006 років народження.

Прибувши на місце виклику, особовим складом рятувального підрозділу в апаратах захисту органів дихання та за допомогою спеціальних засобів здійснено механічний збір ртуті, проведено демеркуризацію та провітрювання приміщення.