Юні тернополяни приготували смаколики для безхатьків та потребуючих жителів обласного центру. Дівчата і хлопці, які відвідують кулінарний клуб, напекли булочок та пригостили ними літніх тернополян.

Дванадцятирічна Уляна долучилася до кулінарного клубу, щоб навчитися готувати. Дівчинка каже, що її подобається радувати своїми шедеврами інших.

“Спочатку хотілося вміти щось готувати. А тут цікаво вчитися, нам завжди гарно все пояснюють. Крім того, хороша компанія. Разом із друзями вчитися готувати завжди цікавіше і приємніше. Була рада долучитися до благодійної акції. Ми не просто наготували печива, а ще й пригостили ним інших. Бачили сльози вдячності у стареньких. Робити добрі справи так приємно і потрібно”.

Додамо, кулінарний клуб діє при “Карітасі” у Тернополі. Тут діти можуть реалізовувати власні кулінарні бажання. Гурток працює у рамках проекту «Соціально – педагогічна робота з дітьми та молоддю».



