У Тернополі діти організували благодійну коляду, щоб зібрати кошти на спортзал. Хлопці та дівчата із Різдвяною програмою відвідали партнерів і благодійників фонду “Карітас”.

До акції долучилися діти з проекту «Соціально-педагогічна робота з молоддю”. Зібрані кошти підуть на ремонт спортивного залу. “Була рада долучитися до такої важливої справи. Ми заздалегідь підготували Різдвяну програму, оригінальні колядки та пішли з ними до наших благодійників. Гроші підуть на ремонт омріяного спортзалу, якого ми дуже чекаємо”, – зазначила дванадцятирічна Анастасія.

Понад два місяці поспіль у фонді “Карітас” збирають кошти на ремонт спортзалу, – розповіла керівниця благодійних проектів Аліна Муц. Діти організовують ярмарки та інші акції.

“Тішить, що бажанням дітей є така важлива місія — прославлення народженого Христа. А зібрані кошти підуть на добру справу — ремонт омріяного спортивного залу. Дякуємо нашим друзям, що сьогодні розділили радість Різдва з нами, і таким чином долучилися до хорошої ініціативи. Протягом цього тижня діти будуть нести Добру звістку про народження Христа. Усі хто бажає долучитися до благодійної коляди, пишіть нам або ж телефонуйте, і ми з радістю до вас завітаємо”.