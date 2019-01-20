У Тернополі дітки влаштували свято для знедолених людей

20/01/2019 Розмір тексту:

Діти зі села Ступки завітали до підопічних благодійної їдальні Тернопільського «Карітасу». Хлопці та дівчата підготували Різдвяну виставу, а також разом із тернополянами поважного віку заколядували.

У благодійній їдальні при Тернопільському «Карітасі» харчуються безхатьки, люди з інвалідністю, малозабезпечені. Їдальня працює щодня без вихідних. Кожного дня у меню – перші, другі страви, також потребуючі можуть взяти їжу з собою. А на Святвечір тут обов’язково готують традиційні страви.

Малозабезпечені люди потребують не лише їжі, а й спілкування, доброго ставлення, – каже директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. Тому зустрічі з молоддю і дітьми завжди приносять чимало позитивних емоцій. «Наші підопічні відчули, що оточуючі не є байдужі до них, а працівники «Карітасу», ще раз змогли пересвідчитися яка це радість, коли ти своїми руками робиш свято для тих, хто раніше був позбавлений такої можливості. З вертепним дійством завітали діти з парафії “Різдва Пресвятої Богородиці” с. Ступки, для того, аби подарувати цим людям радість Різдва. Після вистави-вертепу всі колядували. За столом у кожного був піднесений настрій та радість в очах. Діти тішились, що подарували світло потребуючим людям».

Софія Романська