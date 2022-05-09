У цей особливий день, День матері, що за волею обставин ми святкуємо у такий непростий для всіх нас час, в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, відбувся майстер-клас з вітражного розпису «Горнятко для мами».

Він корисний та унікальний тим, що учасники освоїли техніку розпису на склі фарбами і контурами, а також створили свій ексклюзивний подарунок для найрідніших матусь. І ми радіємо з того, що в цьому діткам допомагали саме працівники нашої книгозбірні. На майстер-класі використовувалися скляні чашки, які дуже зручні для розпису та акрилові фарби.

Розпис на склі окрім задоволення приносить ще й неймовірні результати. Діти дізналися, що фарби по склу та кераміці особливі та мають зовсім іншу структуру, ніж всі інші.

Юні майстри з великою любов’ю виконували досить нелегку роботу і, як результат – чашки вийшли дуже гарні!

Крім того, з нагоди свята для учасників заходу було проведено бібліокалейдоскоп та ознайомлено з книжковою виставкою «Мамине серце, як літнє сонце».

Ольга Карпич, завідувачка сектору естетичного виховання Тернопільської обласної бібліотеки для дітей