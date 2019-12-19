Близько двох тисяч подарунків для тернопільської малечі підготували на «Фабриці Миколая».

Помічники Святого запакували солодощі, фрукти, канцелярське приладдя і починають розвозити по домівках чемних хлопчиків і дівчаток.

«Фабрика Святого Миколая» запрацювала у Тернополі близько місяця тому. Спочатку волонтери готували та продавали імбирне печиво, а реалізовані кошти спрямували на підготовку подарунків від Святого Миколая.

«Розпочиналася акція заздалегідь, ми пекли печиво, яке потім продавалося у храмах в Тернополі. За один вечір готували кілька тисяч печива, потім загортали його у подарунковий папір, складали в ящики та відвозили до храмів. Люди активно купували печиво, воно було доступним не тільки у церквах, а й у кав’ярнях міста. За виручені від продажу кошти, готували подарунки, які розвозять помічники святого Миколая», – розповідає волонтерка Тетяна Лещишин.

До пакунків помічники Святого Миколая поклали солодощі, засоби особистої гігієни, канцелярське приладдя, іграшки. Сьогодні помічники Святого Миколая доставлять їх у домівки діток на Тернопільщині.

Софія Романська