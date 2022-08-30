Шкільні портфелики отримали діти з малозабезпечених родин від тернопільського “Карітасу”. Підготували їх меценати проєкту “Діти”, який фінансує благодійний фонд Словаччини.

Наплічники вручили дітям із малозабезпечених сімей та переселенцям. Загалом волонтери підготували 360 портфелів, у які поклали шкільне приладдя.

“Маємо двох учнів, тому така допомога для нашої сім’ї дуже важлива. Дуже вдячні благодійному фонду “Карітас”. Ми вже не вперше отримуємо допомогу, це велика підтримка в такі непрості часи”, – каже жителька Харківщини Олена Рудик.

Акцію “Шкільний портфелик” поблагословив Владика Теодор (Мартинюк).

“З Божим благословенням в новий навчальний рік, він буде непростим та тривожним, але освіта — це єдине, що дасть нам добре майбутнє для нашої країни. З вірою та Божим благословенням вчитись та працювати на благо нашої держави і на перемогу”.