Виставка «Відкритий портал» діє у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Її автор – кременчанин Василь Петровський – різьбяр, дизайнер, художник, скульптор, майстер народної творчості.

У Тернополі свої твори він презентував вперше. В експозицію увійшли 16 робіт вирізьблених з різних порід дерев.

– Деревина сосни, ялини, липи, горіха перетворена уявою і талантом майстра у сюжетні композиції, які занурюють у діалог в собі, – каже Олена Крупніцька, старша наукова співробітниця художньо-рекламного відділу ТОКМ. – Художні твори наповнені символами, які спонукають відчути універсальність законів Всесвіту і одержати новий досвід у цьому порталі.

Василь Петровський розповів, що назвав виставку «Відкритий портал» через те, що це можливість відволіктися від буденних справ і побачтити те, що є тільки в певних місцях, у даному випадку – в музеї.

Митець родом з Рівненщини. Він навчався у Кременецькому обласному педагогічному коледжі та Прикарпатському національному університеті на спеціальності дизайнер інтер’єрів. Різьбою по дереву займається близько 15 років. В 2011 році він оформив парк відпочинку «Європа-Парк» у Німеччині. А в 2021році відбулася його перша персональна виставка в Кременецькому ботанічному саду та обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького. Ландшафтна скульптура Василя Петровського для Кременецького ботанічного саду «Трон природи» в 2021 році отримала перше місце в міжнародному конкурсі «Golden Time Talent».

На творчість кременчанина надихає оточення і живе спілкування. Зокрема, кременецькі митці, які підтримують його. Свою роботу він не називає рутинною, а цікавою, попри те, що на створення деяких творів може піти півроку. Саме стільки часу знадобилося, щоб вирізьбити картину «Через віки».

– Багато часу займає сама підготовча робота, – каже Василь Петровський. – Спочатку треба ідею перенести на папір. Потім підібрати композицію. У роботі «Через віки» багато смислового навантаження, і це все треба було відобразити. Необхідно було втілити в дереві багато дрібних деталей, які треба вдало розмістити в об’ємі, щоб вони сприймалися відповідно, мають бути домінантні і другорядні речі. Це все займає час, але це дуже цікава робота, навіть не помітив як півроку пройшло. Прагну різьбу по дереву показати не як ремесло, а як мистецтво.

Ознайомитися з роботами Василя Петровського та одночасно побувати у мистецькому порталі можна у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Виставка діятиме до 16 серпня.

Фото зі сторінки ТОМЦНТ у фейсбуці