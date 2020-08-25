48 нових випадків коронавірусу виявили минулої доби у Тернополі. А по області додалося 154 заражених COVID-19.

Відтак загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у регіоні наближається до п’яти тисяч.

Тернопіль від учора — у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. За виконаннями посилених санітарно-епідемічних правил стежить поліція і держпродспоживслужба.

“Помаранчева зона – це інтервал від 80 до 160 випадків на сто тисяч. Зважаючи на зростання кількості заражених, Кабмін відніс нас до помаранчевої зони. Для нашого міста базовий показник має бути меншим сорока на сто тисяч населення за попередні чотирнадцять днів. Втім, ми бачимо негативну тенденцію, яка загалом нагадує ситуацію в області. Бо місто Тернопіль залишається залежним від області, що стосується епідемічної ситуації. Підвищена активність населення, нехтування санітарно-епідемічними правилами — це причини того, що рівень захворюваності зростає”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 377 досліджень методом ПЛР, відтак COVID-19 діагностували у майже половини осіб — було виявлено 154 випадки зараження.

Софія Романська

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