Тернополян запрошують на виставку військової техніки, під час якої можна буде побачити, чим воює «крилата піхота».

Акцію організовують львівські десантники та обласний військовий комісаріат. Виставку військової техніки покажуть у Тернополі, Зборові, Збаражі та Кременці.

«Програма така: 6 серпня 2019 року – м. Тернопіль, Театральний майдан; 7 серпня 2019 року – Зборів та Бережани; 8 серпня 2019 року Збараж та Кременець. Десантники легендарної 80-десятки, озброївшись народною мудрістю «краще один раз побачити, ніж сто разів почути» вирушають на Тернопільщину реалізувати своє бажання показати усім охочим чим і на чому сьогодні воює «крилата піхота».

Американські броньовані «Хаммери» з’явилися на озброєнні бригади у 2015 році і за цей час вже перестали бути новинкою. А бронеавтомобіль, що приїхав зі Львова, раніше неодноразово був у районі проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Такі акції в бригаді відбуваються не вперше. А проводять їх для того, щоб молодь та свідомі громадяни не вагалися у прийнятті рішення пов’язати своє життя із службою в армії, зокрема в елітних військах», – повідомляють в обласному військовому комісаріаті.

Під час виставки буде можливість отримати інформацію про військову службу за контрактом. Оскільки нині у підрозділах Збройних Сил України є чимало вакансій з високою заробітною платою.

Софія Романська