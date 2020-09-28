У Тернополі внаслідок падіння дерева на агітаційну палатку травми голови та хребта отримала 33-річна жінка.

Інцидент трапився у суботу, 26 вересня. Близько 11 години до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів обласної клінічної лікарні про те, що до них з травмами доправили 33-річну жительку обласного центру.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпіла отримала внаслідок падіння дерева на агітаційну палатку, яка була розміщена неподалік зупинки громадського транспорту на проспекті Злуки. Жінка на момент падіння дерева перебувала всередині ятки.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 ККУ – службова недбалість.