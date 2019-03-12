У Тернополі дерево потрощило автомобіль. Хто відповідатиме? ВІДЕО

12/03/2019 Розмір тексту:

Вм’ятини на кузові авто і побите лобове скло. Так відобразилась на автівці Олега Якушева негода у Тернополі.

Як повідомляє TV-4, чоловік припаркував своє авто біля будинку. А коли прокинувся вранці – побачив своє авто прикрите гілляками.

Внаслідок негоди у Тернополі повідривало дахи будівель, попадали гілляки дерев. А ось на вулиці Пушкіна стовбур вирвало із корінням. Дерево зачепило електромережу. ЇЇ відповідні служби відключили. А ось авто з-під гілляк визволяв Олег Якушев із другом.

Страхова компанія не покриває збитків, отриманих у такий спосіб, бідкається тернополянин. Чоловіку залишається тепер лише сподіватись на те, що комунальні служби візьмуть на себе відповідальність за його побите авто.

Страхова компанія не покриває збитків, отриманих у такий спосіб, бідкається тернополянин. Чоловіку залишається тепер лише сподіватись на те, що комунальні служби візьмуть на себе відповідальність за його побите авто.