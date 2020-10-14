У Тернополі демонтували незаконний кіоск. На черзі – ще чотири

13 жовтня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції вжито організаційних заходів щодо демонтажу силами власника тимчасової споруди-кіоску, що знаходиться у Тернополі на вул. Лесі Українки (поблизу будинку №8).

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 08.07.2020 року №502 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

На подальше виконання зазначеного рішення виконавчого комітету робочою групою проводиться підготовка до демонтажу ще чотирьох тимчасових споруд, які розміщені за адресами: вул. В.Громницького (біля будинку №2), бульв. Данила Галицького – просп. Степана Бандери, вул. Богдана Лепкого – вул. Пушкіна, вул. Миру.