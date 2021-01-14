Вчора у Тернополі демонтували кіоск, що був встановлений на вул. Київській біля зупинки громадського транспорту «15 Квітня».

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 08.07.2020 року № 502 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Зазначимо, що у Тернополі діє робоча група з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею. Крім того, до ліквідації незаконних МАФів долучається управління муніципальної інспекції міської ради.