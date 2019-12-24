Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради було прийняте рішення про демонтаж тимчасової споруди торгівельного призначення на вул. Князя Острозького.

Як повідомляють у міській раді, генделик належить підприємцю Лебедєвій.

Після повідомлення вищезазначеної фізичної особи про можливість самостійного демонтажу тимчасової споруди власник демонтував МАФ.

Роботи з демонтажу тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, будуть продовжуватися і надалі, запевняють у міськраді.