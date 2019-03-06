У Тернополі демонтують частину мосту. ВІДЕО
06/03/2019 0
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Сьогодні перевірятимуть аварійність Гаївського моста.
Як повідомляє ІНТБ, є ймовірність, що одну із проїжджих частин, ту яку визнали аварійною і на якій вже є обмеження, доведеться перекрити повність. Більше того, її можуть демонтувати.
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