У Тернополі демонтують частину мосту. ВІДЕО

06/03/2019 Розмір тексту:

Сьогодні перевірятимуть аварійність Гаївського моста.

Як повідомляє ІНТБ, є ймовірність, що одну із проїжджих частин, ту яку визнали аварійною і на якій вже є обмеження, доведеться перекрити повність. Більше того, її можуть демонтувати.