У Тернополі демонтують частину мосту. ВІДЕО

06/03/2019 0
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Сьогодні перевірятимуть аварійність Гаївського моста.

Як повідомляє ІНТБ, є ймовірність, що одну із проїжджих частин, ту яку визнали аварійною і на якій вже є обмеження, доведеться перекрити повність. Більше того, її можуть демонтувати.

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