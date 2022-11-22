Тернопільські депутати деякі повноваження тимчасово делегували виконавчому комітету. Відповідне рішення прийняли на позачерговій двадцятій сесії 21 листопада.

Йдеться про рішення щодо внесення змін до галузевих програм Тернопільської міської територіальної громади, а також укладання угод з організаціями міжнародної технічної допомоги на реалізацію проектів для будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб, інших фінансових чи інфраструктурних об’єктів та прийняття рішень для поточної реалізації таких проектів. Попередньо такі рішення проходитимуть погодження профільних депутатських комісій міської ради та подальше затвердження на сесії міської ради.

– Щодня може виникати потреба у прийнятті певних рішень, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Крім того, очікуємо погіршення ситуації із електропостачанням, не завжди буде можливість зібратися чи вийти на зв’язок та прийняти рішення, які можуть бути критичними. Зараз ми починаємо активну співпрацю щодо початку будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб. Також маємо отримати технічну допомогу для потреб КП «Міськтеплокомунерего». Щоб ми щодня не зверталися до вас і не шукали можливості виходити на сесію пропонуємо такі повноваження тимчасово делегувати виконкому.

Делегували повноваження тільки на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування.