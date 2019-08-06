Діти, які не мають щепленнь проти кору, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи Тернополя. Також відповідну довідку з вересня потрібно пред’явити і студентам.

Як повдіомляє TV-4, таке рішення прийняли на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді. Причина – неблагополучна епідситуація щодо захворюваності на кір.

Аби уберегти дитину від захворювання і від можливих ускладнень, медики радять негайно зробити щеплення, вакцина, запевняють, є в усіх поліклініках області.