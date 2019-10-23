Часник залишається у дефіциті і цієї осені на Тернопільщині. У магазинах продають в основному імпортний продукт, відтак його ціна висока – від шістдесяти гривень за кілограм.

Нестачі жодних сільськогосподарських продуктів на Тернопільщині немає, – запевняють у департаменті агропромислового розвитку ОДА. А ціноутворення зумовлює ринок. Втім, тернополяни другий рік поспіль спостерігають за ростом цін на часник.

«Часник часто використовую у приготуванні їжі. Неприємно дивують ціни. Досить дорогий продукт. У супермаркетах вартує часник від 60 гривень за кілограм, а весною і на початку літа коштував – понад сто гривень за кілограм. Чому так дорого, не розумію», – каже тернополянка Галина Миколюк.

Підприємці пояснюють: в основному продають часник, привезений із-за кордону. А ціна імпортних продуктів завжди вища. Чому на аграрній Тернопільщині не вирощують достатньо часнику, питання залишається риторичним. Втім, наразі низькі ціни на цибулю. Вартує вона від восьми гривень за кілограм. Тож любителі гострих страв можуть знайти дешеву заміну. Відтак зниження попиту сприятиме послабленню цін.

Софія Романська