У Тернополі далі знаходять білборди кандидатів, встановлені з порушеннями
1 лютого до Тернопільського відділу поліції надійшла заява від представника громадської мережі «Опора» про розміщення агітаційної реклами з порушенням виборчого законодавства.
У Тернополі на вулиці Крушельницької заявник виявив три білборди одного з кандидатів у Президенти з відсутніми вихідними даними друку і тиражу, повідомляють у поліції.
Інформація щодо можливого порушення вимог виборчого законодавства зареєстрована в Журналі єдиного обліку, проводиться перевірка.
Правоохоронці встановлюють осіб, відповідальних за розміщення політичної реклами, та власників білбордів.
За подібні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 212-13 КУпАП – виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
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