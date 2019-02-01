У Тернополі далі знаходять білборди кандидатів, встановлені з порушеннями

01/02/2019 Розмір тексту:

1 лютого до Тернопільського відділу поліції надійшла заява від представника громадської мережі «Опора» про розміщення агітаційної реклами з порушенням виборчого законодавства.

У Тернополі на вулиці Крушельницької заявник виявив три білборди одного з кандидатів у Президенти з відсутніми вихідними даними друку і тиражу, повідомляють у поліції.

Інформація щодо можливого порушення вимог виборчого законодавства зареєстрована в Журналі єдиного обліку, проводиться перевірка.

Правоохоронці встановлюють осіб, відповідальних за розміщення політичної реклами, та власників білбордів.

За подібні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 212-13 КУпАП – виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.