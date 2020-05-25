Минулого тижня у Тернополі патрульні склали три адміністративні протоколи. Серед порушників — молодь, що перебувала у громадських місцях без засобів індивідуального захисту. А загалом від початку карантину оштрафували 64-ох тернополян.

Поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі, – повідомив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. За його словами, жителі міста нині масово порушують масковий режим.

«Щодо адміністративних матеріалів, то від початку карантину у Тернополі складено 64 матеріали. Минулого тижня було складено 3 додаткових матеріали щодо молоді, яка перебувала у громадських місцях. В одному випадку зафіксовані факти вживання наркотичних засобів, які було вилучено. Інші випадки стосувалися маскового режиму. Продовжуємо перевіряти його дотримання у громадських місцях, парках, скверах, громадських місцях. На дорогах бачимо багато людей без масок, які так заходять до громадського транспорту. Ми реагуємо та проводимо роз’яснювальні бесіди».

Додамо, у понеділок у Тернополі повністю відновлює роботу громадський транспорт. Втім, усім пасажирам необхідно використовувати маски. Засоби індивідуального захисту обов’язкові і для водії та кондукторів.

Софія Романська