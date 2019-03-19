Над створенням схеми розташування тимчасових споруд на території Тернополя працюють в управлінні містобудування, архітектури та кадастру. На черговому засіданні виконавчого комітету для цього виділили сто дев’яносто тисяч гривень.

Про необхідність такої схеми депутати міської ради говорили наприкінці минулого року. У грудні 2018-го на сесії прийняли рішення «Про договори земельних сервітутів щодо розміщення тимчасових споруд». У ньому вказано, що із суб’єктами господарської діяльності, які розмістили тимчасові споруди на газонах, тротуарах, в охоронних зонах інженерних комунікацій, зупинках громадського транспорту та ближче, ніж за 50 метрів до загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, договори про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд поновлювати не будуть. Розробити схему розташування тимчасових споруд на території міста управлінню доручили до 1 квітня 2019 року. І поки схема не буде готова укладення договорів особистих строкових сервітутів для розміщення тимчасових споруд припинили.

На наступній сесії, першій у цьому році, яка відбулася 22 лютого депутати ще раз повернулися до цього питання. Йшлося про те, щоб розробку цієї схеми внести до переліку заходів передбачених «Програмою оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки» і передбачити для її реалізації 200 тисяч гривень.

– Ми вносимо зміни до рішення міської ради від 22.11.2018р. №7/30/15 «Про затвердження Програми оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки», – роз’яснив тоді Василь Бесага, начальник управління містобудування, архітектури та кадастру. – Додаємо до неї пункт 5 – «Розробка схеми розміщення тимчасових споруд на території міста». Для проектної документації передбачаємо 200 тисяч гривень. Йдеться про всю територію Тернополя, буде визначено можливість розміщення тимчасових споруд, можливо буде необхідність у їх перенесенні, якщо вони будуть встановлені у невідповідних місцях. Всі зауваження, які давала попередня сесія нами будуть враховані.

У документі вказано, що схема включатиме у себе текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування тимчасових споруд, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою. Розроблену схему мають розглянути та затвердити на черговій сесії міської ради.

Ольга Трач