У Тернополі чотири години гасили пожежу у квартирі, яка була захаращена речами і сміттям. ФОТО

8 грудня о 03:40 в місті Тернопіль по вул. Бульвар Вишневецького, виникла пожежа в одній із квартир на 6 поверсі 7 поверхового багатоквартирного житлового будинку.

Прибувши на виклик рятувальники за допомогою спеціального обладнання та захисту органів дихання проникли до місця пожежі. Гасіння пожежі ускладнювалось значним пожежним навантаженням, викликаним захаращенням помешкання, де виникла пожежа, речами домашнього вжитку та побутовим сміттям.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу Тернопільського гарнізону Управління ДСНС України у Тернопільській області. О 4:24 пожежу локалізовано, о 7:31 пожежу ліквідовано. Від вогню врятовано житловий будинок.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.