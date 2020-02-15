Співробітники Тернопільського відділу поліції встановлюють особу невідомого чоловіка, який викрав посилку.

Інцидент трапився у Тернополі на проспекті Степана Бандери, повідомляють у поліції.

Зловмисник, представившись чужим ім’ям, забрав передачу з автобуса сполученням «Кременець-Тернопіль». Зі слів потерпілого, в посилці був відеореєстратор вартістю п’ять тисяч гривень.

Уважно придивіться до відео. Якщо ви впізнали дану особу, телефонуйте за номерами у Тернополі: (0352) 27-11-70, 067-351-38-37 або 102.