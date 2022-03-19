Сьогодні на вулиці Академіка Студинського виникла конфліктна ситуація між невідомими громадянами, які вважали один одного “диверсантами”.

Заявник повідомив на спецлінію 102, що переслідує двох осіб, які видались йому підозрілими. Натомість інша сторона повідомила поліцейським, що їх переслідує та погрожує невідомий агресивний чоловік зі зброєю.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, врегулювали конфлікт між людьми, а у заявника виявили предмет схожий до зброї, на який в нього не будо відповідних документів. Деталі з’ясовуватиме слідство.

“Надалі, застерігаємо громадян: не намагайтесь затримувати невідомих осіб самостійно, тим більше погрожувати їм зброєю чи фізичною розправою. Надайте всю необхідну інформацію поліцейським та не наражайте себе на небезпеку”, – ідеться у зверненні патрульної поліції.