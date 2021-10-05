У Тернополі чоловік впав у кому після святкування власного ювілею

4 жовтня увечері бригада швидкої виїжджала на вул. Карпенка, до 45-річного пацієнта.

За словами свідка, чоловік відзначав ювілей, а йдучи додому, впав у під’їзді на сходовому майданчику й вдарився потиличною ділянкою голови.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійною травмою потиличної ділянки голови, у стані церебральної коми потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги.