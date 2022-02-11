У Тернополі чоловік відкусив палець рідній матері: вона відмовилася писати на нього заяву

Виклик про домашнє насильство надійшов на лінію “102” 10 лютого. На місце події виїжджав екіпаж патрульної поліції.

Коли правоохоронці піднялися на 7 поверх багатоповерхівки, чоловік через щілину дверей розпилив речовину сльозогінної та дратівливої дій. Відчиняти двері відмовлявся, а за деякий час з квартири почали лунати звуки, схожі на постріли.

На місце події для допомоги патрульним виїжджала слідчо-оперативна група, працівники криміналної поліції та сектору протидії домашньому насильству. За словами матері, коли вона прийшла додому, на підлозі у квартирі лежав її син. Розмовляти він відмовлявся і поводився дивно. За деякий час син вигнав матір з квартири та зачинив двері. Тернополянка викликала поліцію.

Правоохоронцям вдалося зайти до приміщення і затримати 52-річного дебошира. Проте він відбивався та погрожував поліцейським розправою. Коли до чоловіка уже на дворі підійшла матір та спробувала витерти йому обличчя, він накинувся та відкусив їй палець.

Дебошира затримали згідно із статтею 208 КУП. У квартирі оперативники виявили та вилучили вогнепальну зброю, перцевий балончик та набої. Про свій вчинок чоловік говорити не хоче. Мама притензій до сина не має і писати заяву про напад відмовилася.

Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри згідно із ч.2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків ) та ч.1 ст. 263) незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Триває слідство.