У Тернополі чоловік помер просто на робочому місці

11 січня о 14.33 бригада швидкої виїжджала на вул. Лук’яновича в Тернополі, де уже не змогла надати допомогу 68-річному пацієнтові.

Про це Терміново повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

На момент прибуття бригади чоловік сидів у кріслі, без ознак життя, з трупними плямами на тілі й трупним закляканням м’язів рук та обличчя… Видимих травматичних ушкоджень чи ознак насильницької смерті не виявлено. Пацієнт помер прямо на робочому місці. Відомо лише, що чоловік протягом грудня перебував на лікарняному через ГРВІ.

Медики швидкої констатували біологічну смерть, що настала до прибуття бригади екстреної меддопомоги. Тіло пацієнта залишено на місці, на працівників поліції.