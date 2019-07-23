Зайшовши до магазину на декілька хвилин, 12-річний підліток повішав сумку на вулиці на перилах. На залишену без нагляду річ спокусився 32-річний тернополянин.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся батько потерпілого. Він розповів, що у його неповнолітнього сина поцупили сумку, в якій був дорогий мобільний телефон та ключі від квартири. Збитки чоловік оцінив у понад 10 тисяч гривень.

Оперативники карного розшуку встановили причетного до злодійства. Ним виявився 32-річний тернополянин. Чоловік вперше вчиняє протиправне. У нього вилучили чуже майно.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка.