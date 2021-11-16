У Тернополі чоловік хотів викинутися з дев’ятого поверху

15 листопада знову збільшилась кількість виїздів до ковідних хворих, побільшало викликів до пацієнтів із хронічними, особливо серцево-судинними недугами, на алкогольні інтоксикації, ГРВІ, ДТП та різні нещасні випадки.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.

Зокрема, бригада швидкої виїжджала на вул. Петлюри, до 44-річного пацієнта. Зі слів дружини, чоловік намагався вистрибнути з 9-го поверху.

Після наданої медичної допомоги пацієнта шпиталізовано у психоневрологічну лікарню.