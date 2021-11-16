15 листопада знову збільшилась кількість виїздів до ковідних хворих, побільшало викликів до пацієнтів із хронічними, особливо серцево-судинними недугами, на алкогольні інтоксикації, ГРВІ, ДТП та різні нещасні випадки.
Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.
Зокрема, бригада швидкої виїжджала на вул. Петлюри, до 44-річного пацієнта. Зі слів дружини, чоловік намагався вистрибнути з 9-го поверху.
Після наданої медичної допомоги пацієнта шпиталізовано у психоневрологічну лікарню.
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