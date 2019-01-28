У Тернополі чоловік 20 хвилин пролежав голяка під снігом. ВІДЕО

28/01/2019 0
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Вчора на Театральному майдані у Тернополі багаторазові рекордсмени – 55-річний Василь Шевчук з Хоросткова та 37-річний Андрій Балабух з Яблунева Гусятинського району – встановили нові рекорди.

Як повідомляє телеканал UA: Тернопіль, Василь Шевчук пролежав під снігом з головою 20 хвилин 6 секунд. Андрій Балабух, за 1 хвилину 11 секунд, руками зав’язав на вузол два цвяхи діаметром 10 мм та довжиною 30 см.

Такі рекорди в Україні встановлено вперше, – повідомила співорганізатор проекту «Книги рекордів Тернополя» Олена Мудра.

У Тернополі зафіксували нові рекорди

Сьогодні на Театральному майдані у Тернополі багаторазові рекордсмени- 55-річний Василь Шевчук з Хоросткова та 37-річний Андрій Балабух з Яблунева Гусятинського району встановили нові рекорди. Василь Шевчук пролежав під снігом з головою 20 хвилин 6 секунд. Андрій Балабух, за 1 хвилину 11 секунд, руками зав’язав на вузол два цвяхи діаметром 10 мм та довжиною 30 см. Такі рекорди в Україні встановлено вперше,- повідомила співорганізатор проекту «Книги рекордів Тернополя» Олена Мудра.

Опубліковано UA: Тернопіль Неділя, 27 січня 2019 р.

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