У Тернополі чоловік 20 хвилин пролежав голяка під снігом. ВІДЕО

У Тернополі зафіксували нові рекорди

Сьогодні на Театральному майдані у Тернополі багаторазові рекордсмени- 55-річний Василь Шевчук з Хоросткова та 37-річний Андрій Балабух з Яблунева Гусятинського району встановили нові рекорди. Василь Шевчук пролежав під снігом з головою 20 хвилин 6 секунд. Андрій Балабух, за 1 хвилину 11 секунд, руками зав’язав на вузол два цвяхи діаметром 10 мм та довжиною 30 см. Такі рекорди в Україні встановлено вперше,- повідомила співорганізатор проекту «Книги рекордів Тернополя» Олена Мудра.

Опубліковано UA: Тернопіль Неділя, 27 січня 2019 р.