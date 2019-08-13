Потерпіла – неповнолітня дівчинка так захопилася грою на телефоні, що не помітила, як до неї підійшов невідомий чоловік і силоміць вирвав з рук мобілку.

Кривдника школярки розшукали оперативники карного розшуку Тернопільського відділу поліції.

Про злочин працівників поліції повідомила мама неповнолітньої. Розповіла, що залишила ненадовго доньку поблизу однієї із зупинок громадського транспорту, а коли повернулася, виявила, що у її дитини відкрито викрали мобільний телефон. Збитки оцінила у три тисячі гривень. Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника. Причетним до грабунку виявився 57-річний житель Івано-Франківської області. Чужий мобільний телефон у нього вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 186 ККУ – грабіж. Поліцейські перевіряють підозрюваного до вчинення інших аналогічних злочинів.