У Тернополі підтвердився четвертий випадок захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Інфікованою виявилася дружина чоловіка, у якого попередньо виявили COVID-19 (це був третій випадок у Тернополі). Жінка залишається на амбулаторному лікуванні, її стан задовільний. Чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Йому 55 років, він повернувся із-за кордону. 14 днів перебував на самоізоляції. Температура та інші симптоми коронавірусу в нього з’явилися на 17 добу після приїзду в Україну.
Ще двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19 раніше, знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Загалом в області зареєстровано 135 хворих на коронавірус. Два випадки закінчилися летально. Ще 35 осіб перебувають під підозрою.
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